Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở chính tại Toà nhà vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, bóc tách khối lượng và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các hạng mục điện, điện nhẹ. Đề xuất phương án tối ưu;
Liên hệ nhà cung cấp, lập báo giá hệ thống điện, điện nhẹ, báo cháy theo công việc được giao;
Bảo vệ khối lượng và làm rõ hồ sơ chào thầu với khách hàng;
Tham gia hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ liên quan đến M&E;
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hệ thống điện các trường: ĐH Bách Khoa, ĐH Điện lực, ĐH Giao thông…;
Có kinh nghiệm từ 05 năm đấu thầu hệ điện;
Có kinh nghiệm từ
05 năm
Có kinh nghiệm thi công M&E nhà cao tầng được ưu tiên;
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, kiên nhẫn, không ngại khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15 - 25tr/tháng (Thỏa thuận);
Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO;
Được hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

