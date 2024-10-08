Tuyển Nhân Viên Điều Phối thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2b, Đường 13, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nhận và báo kế hoạch vận chuyển của khách hàng Lên kế hoạch vận chuyển và quản lý, điều hành phương tiện xe cont Theo dõi quá trình hoạt động của các xe, giải quyết các sự vụ, thủ tục và phát sinh trong quá trình xe hoạt động. Phối hợp với kế toán cập nhật theo dõi chứng từ vận chuyển, thanh quyết toán với khách hàng, nhà cung ứng, thanh toán lái xe điều động. Thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian qui định. Ghi chép sổ sách theo dõi hoạt động xe chính xác, đầy đủ. Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phân công. Thưc hiện các thủ tục mua bán xe cont, bảo hiểm xe, sữa chữa bảo trì định kì

Nhận và báo kế hoạch vận chuyển của khách hàng

Lên kế hoạch vận chuyển và quản lý, điều hành phương tiện xe cont

Theo dõi quá trình hoạt động của các xe, giải quyết các sự vụ, thủ tục và phát sinh trong quá trình xe hoạt động.

Phối hợp với kế toán cập nhật theo dõi chứng từ vận chuyển, thanh quyết toán với khách hàng, nhà cung ứng, thanh toán lái xe điều động.

Thanh toán các khoản tạm ứng đúng thời gian qui định. Ghi chép sổ sách theo dõi hoạt động xe chính xác, đầy đủ.

Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phân công.

Thưc hiện các thủ tục mua bán xe cont, bảo hiểm xe, sữa chữa bảo trì định kì

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NAM từ 26 – 36 tuổi, Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan vận tải hoặc có chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải. Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ bằng container, lộ trình đi đường. Nắm rõ các tuyến đường, depot và Cảng phía Nam. Nắm rõ qui trình nâng hạ Container tại các cảng, cửa khẩu. Có khả năng làm việc độc lập, tư duy nhạy bén, giải quyết công việc tốt. Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài

NAM từ 26 – 36 tuổi, Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan vận tải hoặc có chứng chỉ sơ cấp ngành vận tải.

Có kinh nghiệm về lĩnh vực vận chuyển đường bộ bằng container, lộ trình đi đường. Nắm rõ các tuyến đường, depot và Cảng phía Nam. Nắm rõ qui trình nâng hạ Container tại các cảng, cửa khẩu.

Nắm rõ các tuyến đường, depot và Cảng phía Nam. Nắm rõ qui trình nâng hạ Container tại các cảng, cửa khẩu.

Có khả năng làm việc độc lập, tư duy nhạy bén, giải quyết công việc tốt.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Thưởng hoa hồng sản lượng Thưởng lương tháng 13. Xét điều chỉnh lương hàng năm. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, của nhà nước hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực. Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Thưởng hoa hồng sản lượng

Thưởng lương tháng 13. Xét điều chỉnh lương hàng năm.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, của nhà nước hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin