Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà A1 đường Lê Quang Đạo kéo dài, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Kế toán nội bộ

- Kiểm soát đối chiếu dữ liệu cho bộ phụ tùng và xuất hoá đơn cho khách hàng

- Đối soát lại dữ liệu dịch vụ với bộ phận bán hàng, bộ phận kho lên báo cáo doanh thu dịch vụ

- Làm các bảng kê, bộ chứng từ đi kèm theo hóa đơn

- Xác nhận với khách hàng các hóa đơn điện tử phát hành gửi khách

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc Công ty yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

- có kỹ năng excel và ứng dụng tốt

- Thành thạo word, excel, tin học văn phòng, phần mềm kế toán

- Nhanh nhẹn, cẩn thận về mặt số liệu, chăm chỉ nhiệt tình.

- Có kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc hiệu quả

- Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

