Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậch Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CC Bắc Hà, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Lập Kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Digital như: Facebook, Google, Tiktok,...

- Theo dõi, đo lường và thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh digital và đưa ra các giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo.

- Liên tục cập nhật, nắm bắt thông tin về dự án và thị trường ngành hàng.

- Cập nhật những xu hướng mới về digital marketing; áp dụng các kỹ thuật, công cụ digital mới giúp tối ưu hóa nội dung và hình ảnh dự án trong suốt chiến dịch.

- Tham gia đề xuất các kế hoạch, ý tưởng marketing sản phẩm của công ty với cấp quản lý.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nhiệm về marketing.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng như: Tiktok, Google, Zalo...

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, chủ động, trách nhiệm và trung thực và có khả năng làm việc nhóm tốt.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dự án Fhomes Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 9.000.000 - 20.000.000++ VND (Không giới hạn nếu có năng lực)

- Phúc lợi khác: Du lịch, liên hoan Team định kỳ

- Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

- Môi trường trẻ, năng động, thoải mái luôn linh động cho từng cá nhân

