Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 ngõ 117 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

- Đóng gói sản phẩm theo đơn hàng

- Đảm bảo đóng gói chính xác Sản phẩm và số lượng hàng hóa theo đơn hàng. Đảm bảo các loại hàng phải được kiểm đếm, phân loại chính xác.

- Kiểm soát chất lượng xử lý đơn hàng và vận chuyển đơn hàng theo đúng thời gian cam kết.

- Hỗ trợ kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa. Báo cáo khi phát sinh sai lệch.

- Hỗ trợ sắp xếp, thống kê hàng hóa ngăn nắp, theo quy chuẩn chung.

- Dọn dẹp, vệ sinh sau khi đóng hàng ngăn nắp, sạch sẽ.

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có sức khỏe tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Trung thực, nhiệt tình

- Sẵn sàng tăng ca

Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, tìm hiểu về sản phẩm, khả năng quản lý thời gian, công việc và các kỹ năng khác.

Nghỉ 4 ngày/ tháng

Hưởng lương tháng thứ 13.

Thưởng Tết Âm lịch và Dương lịch.

Có chế độ tính thêm giờ khi có lượng đơn tăng cao vào các ngày sale lớn.

Đóng bảo hiểm xã hội.

Có cơ hội được phát triển thêm về các khả năng khác của bản thân trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Hoàng Mai Mobile

