Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được trang bị đồng phục, thiết bị bảo hộ lao động Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc thân thiện, năng động Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Giao hàng đến địa chỉ khách hàng theo đơn hàng được phân công
Kiểm tra và xác nhận tình trạng hàng hóa trước khi giao
Thu tiền và các chứng từ cần thiết từ khách hàng (nếu có)
Báo cáo tình trạng giao hàng với quản lý trực tiếp
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc cơ bản về sản phẩm và dịch vụ giao hàng
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe ô tô hợp lệ
Thành thạo kỹ năng lái xe, nắm rõ luật giao thông đường bộ
Có khả năng đọc bản đồ, sử dụng các ứng dụng định vị trên điện thoại
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp
Chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 18 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
