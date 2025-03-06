Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được trang bị đồng phục, thiết bị bảo hộ lao động Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc thân thiện, năng động Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Giao hàng đến địa chỉ khách hàng theo đơn hàng được phân công

Kiểm tra và xác nhận tình trạng hàng hóa trước khi giao

Thu tiền và các chứng từ cần thiết từ khách hàng (nếu có)

Báo cáo tình trạng giao hàng với quản lý trực tiếp

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc cơ bản về sản phẩm và dịch vụ giao hàng

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có bằng lái xe ô tô hợp lệ

Thành thạo kỹ năng lái xe, nắm rõ luật giao thông đường bộ

Có khả năng đọc bản đồ, sử dụng các ứng dụng định vị trên điện thoại

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 18 triệu VND

Lương cứng: 10 - 18 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

