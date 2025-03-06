Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Được trang bị đồng phục, thiết bị bảo hộ lao động Được đào tạo về kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng Môi trường làm việc thân thiện, năng động Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Giao hàng đến địa chỉ khách hàng theo đơn hàng được phân công
Kiểm tra và xác nhận tình trạng hàng hóa trước khi giao
Thu tiền và các chứng từ cần thiết từ khách hàng (nếu có)
Báo cáo tình trạng giao hàng với quản lý trực tiếp
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc cơ bản về sản phẩm và dịch vụ giao hàng

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có bằng lái xe ô tô hợp lệ
Thành thạo kỹ năng lái xe, nắm rõ luật giao thông đường bộ
Có khả năng đọc bản đồ, sử dụng các ứng dụng định vị trên điện thoại
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp
Chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 18 triệu VND
Lương cứng: 10 - 18 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

