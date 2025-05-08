Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm cơ điện km12 Ngọc Hồi Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Lái xe tải 5 tạ - 1,25 tấn đi giao hàng những khách tạp hóa trong ngày theo tuyến ( sẽ có thêm phụ xe ).

- Mặt hàng là sữa vinamilk

- Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao hàng

- Đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

- Tuân thủ luật giao thông và các quy định của công ty.

- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên .

- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt

- Tuổi từ 18 - 40

- Có bằng lái xe hạng B2

- Có kiến thức luật giao thông vững vàng và kinh nghiệm lái xe

- Biết đường là một lợi thế, nhanh nhẹn chịu khó .

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giao động từ 9-11 triệu

Thưởng xứng đáng theo năng lực.

Làm giờ hành chính nghỉ 4 chủ nhật .

Nghỉ lễ tết theo chế độ nhà nước.

Làm gắn bó lâu dài có đóng bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA

