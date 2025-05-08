Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung tâm cơ điện km12 Ngọc Hồi Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Lái xe tải 5 tạ - 1,25 tấn đi giao hàng những khách tạp hóa trong ngày theo tuyến ( sẽ có thêm phụ xe ).
- Mặt hàng là sữa vinamilk
- Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao hàng
- Đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
- Tuân thủ luật giao thông và các quy định của công ty.
- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên .
- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khỏe tốt
- Tuổi từ 18 - 40
- Có bằng lái xe hạng B2
- Có kiến thức luật giao thông vững vàng và kinh nghiệm lái xe
- Biết đường là một lợi thế, nhanh nhẹn chịu khó .
- Tuổi từ 18 - 40
- Có bằng lái xe hạng B2
- Có kiến thức luật giao thông vững vàng và kinh nghiệm lái xe
- Biết đường là một lợi thế, nhanh nhẹn chịu khó .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương giao động từ 9-11 triệu
Thưởng xứng đáng theo năng lực.
Làm giờ hành chính nghỉ 4 chủ nhật .
Nghỉ lễ tết theo chế độ nhà nước.
Làm gắn bó lâu dài có đóng bảo hiểm.
Thưởng xứng đáng theo năng lực.
Làm giờ hành chính nghỉ 4 chủ nhật .
Nghỉ lễ tết theo chế độ nhà nước.
Làm gắn bó lâu dài có đóng bảo hiểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN NGA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI