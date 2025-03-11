Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 35 lô BT2 KĐTM pháp văn Tứ Hiệp, đường Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu của quản lý.

Bốc xếp hàng hóa khi nhập hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

Tuổi từ 22-40

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2

Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm Thời gian thử việc: 2 tháng

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp 8.000.000đ - 10.000.000/tháng

Review tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng tháng lương 13

Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước

Được đào tạo nâng cao chuyên môn

Được hướng dẫn công việc

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhiều bạn trẻ

Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty và các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản .....

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc

Được tham gia du lịch hàng năm theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

