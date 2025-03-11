Tuyển Nhân viên giao hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô 35 lô BT2 KĐTM pháp văn Tứ Hiệp, đường Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu của quản lý.
Bốc xếp hàng hóa khi nhập hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam
Tuổi từ 22-40
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có giấy phép lái xe ô tô hạng B2
Nhanh nhẹn, chịu khó, nhiệt tình năng động, độc lập.
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, làm việc theo nhóm Thời gian thử việc: 2 tháng

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp 8.000.000đ - 10.000.000/tháng
Review tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng tháng lương 13
Được đảm bảo các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước
Được đào tạo nâng cao chuyên môn
Được hướng dẫn công việc
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng nhiều bạn trẻ
Thưởng theo năng lực và tình hình kinh doanh của công ty và các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản .....
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc
Được tham gia du lịch hàng năm theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Lộc Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18A, Ngõ 37 Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

