Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Công việc chính là vận chuyển hàng hóa giao cho khách hàng bằng xe máy của Công ty.

- Công ty cấp: xe máy, chi phí sửa chữa xe cho CBNV khi làm việc (xăng xe khoán phụ cấp vào lương).

- Công việc cụ thể sẽ thảo luận khi phỏng vấn.

- Thực hiện các công việc khác được giao

Địa điểm làm việc: số 86 phố Đại Linh, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới, độ tuổi dưới 40; Khỏe mạnh, trung thực; Ưu tiên ứng viên nhà ở gần Công ty.

- Không yêu cầu trình độ; biết sử dụng xe máy.

Tại CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Mức lương: từ 9.000.000 đến 10.000.000

- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, hưởng lương tháng 13

- Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h-12h, 13h30-17h, nghỉ chiều T7 và CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU

