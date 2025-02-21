Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
- Công việc chính là vận chuyển hàng hóa giao cho khách hàng bằng xe máy của Công ty.
- Công ty cấp: xe máy, chi phí sửa chữa xe cho CBNV khi làm việc (xăng xe khoán phụ cấp vào lương).
- Công việc cụ thể sẽ thảo luận khi phỏng vấn.
- Thực hiện các công việc khác được giao
Địa điểm làm việc: số 86 phố Đại Linh, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam giới, độ tuổi dưới 40; Khỏe mạnh, trung thực; Ưu tiên ứng viên nhà ở gần Công ty.
- Không yêu cầu trình độ; biết sử dụng xe máy.
Tại CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Mức lương: từ 9.000.000 đến 10.000.000
- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, hưởng lương tháng 13
- Thời gian làm việc: giờ hành chính 8h-12h, 13h30-17h, nghỉ chiều T7 và CN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIKARA TOÀN CẦU
