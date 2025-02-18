Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận hàng hóa, chứng từ và thông tin khách hàng từ điều phối giao hàng.

Giao hàng cho khách hàng, thu tiền và nộp về cho Quỹ trung tâm (nếu có).

Yêu cầu khách hàng ký tên xác nhận để nộp lưu tại bộ phận.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

ỨNG VIÊN QUAN TÂM VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE PNS GO! THĂNG LONG 0243.783.2598 HOẶC 0989.783.146 MS PHƯỢNG HR ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khoẻ tốt

Có bằng lái xe máy

Thuộc đường các khu vực Hà Nội là một lợi thế

Học vấn: tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong siêu thị.

Thái độ: Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, đạo đức tốt.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Ca 8h/ ngày: xoay ca linh hoạt ca sáng, ca chiều

Nghỉ ca 01 ngày/ tuần

Phép phép năm theo quy định Công ty

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

BH tai nạn 24/24

Trợ cấp tiền ăn

Lương thưởng đầy đủ

Lương tháng 13

Thưởng lễ tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ

Công việc ổn định, lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

