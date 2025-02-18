Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 222 Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhận hàng hóa, chứng từ và thông tin khách hàng từ điều phối giao hàng.
Giao hàng cho khách hàng, thu tiền và nộp về cho Quỹ trung tâm (nếu có).
Yêu cầu khách hàng ký tên xác nhận để nộp lưu tại bộ phận.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
ỨNG VIÊN QUAN TÂM VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE PNS GO! THĂNG LONG 0243.783.2598 HOẶC 0989.783.146 MS PHƯỢNG HR ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khoẻ tốt
Có bằng lái xe máy
Thuộc đường các khu vực Hà Nội là một lợi thế
Học vấn: tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong siêu thị.
Thái độ: Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, đạo đức tốt.
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Ca 8h/ ngày: xoay ca linh hoạt ca sáng, ca chiều
Nghỉ ca 01 ngày/ tuần
Phép phép năm theo quy định Công ty
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
BH tai nạn 24/24
Trợ cấp tiền ăn
Lương thưởng đầy đủ
Lương tháng 13
Thưởng lễ tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ
Công việc ổn định, lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
