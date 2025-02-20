Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

1 Đảm bảo phương tiện vận chuyển luôn trong tình trang tốt, sẵn sàng làm nhiệm vụ để thực hiện an toàn, đảm bảo tuân thủ quy định của luât giao thông đường bộ.

2 Nhận lệnh tuyết giao hàng hàng ngày từ điều phối thông qua điện thoại hoặc các nhóm tướng tác zalo, email,… Nhận và kiểm tra chính xác các chứng từ hóa đơnVAT/phiếu xuất và bảng kê từ nhân viên điều phối hàng ngày tại các khu vực được phân chia.

3 Nhận hàng từ kho, kiểm tra lại số lượng, chất lượng thùng, các chứng từ cần thiết, làm thủ tục ký xác nhận với Bảo vệ và kho hàng trước khi đưa ra khỏi kho.

4 Trường hợp điều động đi theo xe ô tô giao hàng ở đến các cơ sở kinh doanh thuốc đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phải kiểm tra hàng luôn đảm bảo tình trạng tốt: bao bì không rách nát, bẹp méo. Đối với khách hàng thu tiền mặt nhưng đến giao hàng khách xin nợ với các lý do hết tiền hoặc chủ không có nhà thì phải thông tin đến cấp trên và DVKH và các bộ phận liên quan để có phương án xử lý.

5 Khi hàng giao có vướng mắc về: Số lượng, tiền hàng, thông tin đi giao hàng không đúng phải thông tin đến cấp trên và DVKH và các bộ phận liên quan để có phương án xử lý.

6 Giao hàng cuối ngày có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đã thu trong ngày về TRONG NGÀY cho bộ phận kế toán để xác nhận công nợ.

7 Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận phân phối và Công ty về công tác giao nhận hàng hóa: thời gian, địa điểm, chất lượng hàng hóa và thu tiền đủ theo đơn hàng yêu cầu, đảm bảo hình ảnh của Công ty trước khách hàng

8 Nộp tiền và chuyển tiền giao hàng hàng ngày về Công ty theo đúng quy định và quy trình vận hành.

9 Thực hiện tất cả các nội dung công việc lấy hàng, giao hàng, vận chuyển theo điều động từ điều phối và Trưởng bộ phận theo đúng quy định của Công ty.