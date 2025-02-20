Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Nhân viên giao hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, CN7 cụm công nghiệp Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

1 Đảm bảo phương tiện vận chuyển luôn trong tình trang tốt, sẵn sàng làm nhiệm vụ để thực hiện an toàn, đảm bảo tuân thủ quy định của luât giao thông đường bộ.
2 Nhận lệnh tuyết giao hàng hàng ngày từ điều phối thông qua điện thoại hoặc các nhóm tướng tác zalo, email,… Nhận và kiểm tra chính xác các chứng từ hóa đơnVAT/phiếu xuất và bảng kê từ nhân viên điều phối hàng ngày tại các khu vực được phân chia.
3 Nhận hàng từ kho, kiểm tra lại số lượng, chất lượng thùng, các chứng từ cần thiết, làm thủ tục ký xác nhận với Bảo vệ và kho hàng trước khi đưa ra khỏi kho.
4 Trường hợp điều động đi theo xe ô tô giao hàng ở đến các cơ sở kinh doanh thuốc đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, phải kiểm tra hàng luôn đảm bảo tình trạng tốt: bao bì không rách nát, bẹp méo. Đối với khách hàng thu tiền mặt nhưng đến giao hàng khách xin nợ với các lý do hết tiền hoặc chủ không có nhà thì phải thông tin đến cấp trên và DVKH và các bộ phận liên quan để có phương án xử lý.
5 Khi hàng giao có vướng mắc về: Số lượng, tiền hàng, thông tin đi giao hàng không đúng phải thông tin đến cấp trên và DVKH và các bộ phận liên quan để có phương án xử lý.
6 Giao hàng cuối ngày có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền đã thu trong ngày về TRONG NGÀY cho bộ phận kế toán để xác nhận công nợ.
7 Chịu trách nhiệm trước Trưởng bộ phận phân phối và Công ty về công tác giao nhận hàng hóa: thời gian, địa điểm, chất lượng hàng hóa và thu tiền đủ theo đơn hàng yêu cầu, đảm bảo hình ảnh của Công ty trước khách hàng
8 Nộp tiền và chuyển tiền giao hàng hàng ngày về Công ty theo đúng quy định và quy trình vận hành.
9 Thực hiện tất cả các nội dung công việc lấy hàng, giao hàng, vận chuyển theo điều động từ điều phối và Trưởng bộ phận theo đúng quy định của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: hấp dẫn
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
- Du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm.
- Định kỳ tổ chức chương trình vui chơi, họp mặt, ăn uống kết nối tinh thần.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và tôn trọng lẫn nhau.
- Những phúc lợi khác được thực hiện theo quy định: Lương tháng 13, thưởng Tết.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2 - CN3 KCN Từ Liêm - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-giao-hang-thu-nhap-10-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job313813
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÙY MINH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH CPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Du
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dược Phẩm Ngôi Sao Ý
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HẢI DHT
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG- CHI NHÁNH NGHỆ AN
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẠI NGÀN
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần Super MRO
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu ShopDunk - Công ty CP HESMAN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm