Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 974 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Bốc xếp, vận chuyển và giao các đơn hàng cho khách hàng hoặc doanh nghiệp một cách an toàn, kịp thời.
Rà soát đơn hàng trước và sau khi giao hàng để đảm bảo đơn hàng hoàn thành, thu phí chính xác và khách hàng hài lòng.
Hỗ trợ bốc xếp hàng hóa ra khỏi xe.
Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt, giải đáp thắc mắc và xử lý các khiếu nại từ khách hàng.
Tuân thủ các tuyến đường được chỉ định và đảm bảo thời gian theo lịch trình.
Tuân thủ tất cả luật giao thông theo quy định và duy trì việc lái xe an toàn.
Có khả năng xử lý mọi yêu cầu thanh toán của khách hàng: thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng máy POS cầm tay.
Thông thạo các tuyến đường chính ở Hà Nội.
Chuẩn bị các báo cáo và các tài liệu khác liên quan đến việc giao hàng.
Vận hành thiết bị và máy móc, chẳng hạn như ô tô, xe tải, xe nâng, …

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Hồ sơ lái xe rõ ràng, không có vi phạm nào.
Có thể yêu cầu một số giấy phép đặc biệt để vận hành một số loại xe nhất định.
Yêu cầu hoặc ưu tiên người có kinh nghiệm.
Sẵn sàng tuân thủ các tuyến đường, lịch trình được chỉ định, quy trình an toàn và luật giao thông.
Có kỹ năng quản lý thời gian và dịch vụ khách hàng tốt.
Có khả năng đi bộ, lái xe và nâng hàng và mang vác các vật nặng trong thời gian dài.
Chú ý đến chi tiết trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh với 100% lương và phụ cấp trong thời gian thử việc
Quà tặng vào các dịp đặc biệt
Xem xét tăng lương ít nhất một lần mỗi năm
Nghỉ phép hàng năm: sẽ là 12 ngày làm việc mỗi năm theo lịch, tính theo tỷ lệ cho năm đầu tiên làm việc, tối đa +7 ngày nghỉ phép hàng năm bổ sung.
Bảo hiểm tốt, bao gồm bảo hiểm y tế
Được cung cấp máy tính xách tay và màn hình hiệu suất cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 42 Phạm Viết Chánh , Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

