Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2b Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Nhận đơn hàng và phiếu giao hàng từ điều phối/thủ kho

- Xếp, dỡ hàng hóa, chở hàng đúng quy cách

- Bảo quản tốt hàng hóa khi giao

- Bảo quản tốt tài sản, công cụ, dụng cụ trong công tác giao hàng

- Giao hàng cho khách hàng đảm bảo chất lượng hàng hóa, kịp thời về thời gian đúng địa điểm.

- Để khách hàng kiểm tra và ký nhận sản phẩm, thu tiền hàng hóa theo hóa đơn (nếu có) và nộp lại cho NV điều phối kho

- Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh nhanh chóng cho quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan để xử lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Có giấy phép lái xe máy và xe máy để giao hàng

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

- Trung thực, thật thà, có trách nhiệm với công việc

- Thông thạo đường xá Hà Nội

Tại Công ty cổ phần Super MRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 – 15tr++/tháng

- Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding... hàng năm

- Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

- Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao

- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h30, 01 tháng nghỉ 1⁄2 số thứ 7 và các ngày chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Super MRO

