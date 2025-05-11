Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cụm Công Nghiệp, Thanh Oai, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lái xe oto/xe máy giao hàng cho khách hàng trong Sài gòn theo lịch trình được phân công.

Hỗ trợ xuống hàng cho khách tại điểm giao.

Giao nhận hàng hóa đúng thời gian và đúng địa điểm.

Kiểm tra, bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Hỗ trợ sắp xếp hàng hoá, dọn dẹp kho bãi khi không có đơn hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt.

Có khả năng giao hàng được bằng cả xe máy và oto

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, còn hiệu lực; kinh nghiệm lái xe tối thiểu 1 năm

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, đúng giờ.

Ưu tiên ứng viên am hiểu địa bàn Sài Gòn, có kinh nghiệm giao nhận hàng hoá.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn 35k/ngày + phụ cấp điện thoại 100k +Phụ cấp tăng ca

Thưởng các dịp lễ, Tết + thưởng cuối năm 2 tháng lương

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định sau thời gian thử việc, 12 ngày phép/năm

Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

