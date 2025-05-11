Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cụm Công Nghiệp, Thanh Oai, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lái xe oto/xe máy giao hàng cho khách hàng trong Sài gòn theo lịch trình được phân công.
Hỗ trợ xuống hàng cho khách tại điểm giao.
Giao nhận hàng hóa đúng thời gian và đúng địa điểm.
Kiểm tra, bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Hỗ trợ sắp xếp hàng hoá, dọn dẹp kho bãi khi không có đơn hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt.
Có khả năng giao hàng được bằng cả xe máy và oto
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên, còn hiệu lực; kinh nghiệm lái xe tối thiểu 1 năm
Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, đúng giờ.
Ưu tiên ứng viên am hiểu địa bàn Sài Gòn, có kinh nghiệm giao nhận hàng hoá.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 triệu/tháng + phụ cấp ăn 35k/ngày + phụ cấp điện thoại 100k +Phụ cấp tăng ca
Thưởng các dịp lễ, Tết + thưởng cuối năm 2 tháng lương
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định sau thời gian thử việc, 12 ngày phép/năm
Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HI SWEETIE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: B - TT10 -4 Thuộc dự án Him Lam Vạn Phúc - đường Tố Hữu - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

