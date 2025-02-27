Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1245 đường Giải Phóng, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng

Nhận hàng từ kho.

Đóng gói hàng hóa

Giao hàng

Một số công việc khác theo sự phân công của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Số lượng tuyển : 01 người

Yêu cầu chung:

+ Giới tính: Nam, tuổi từ 20- 45 tuổi.

+ Làm việc Full time.

+ Trình độ: có kinh nghiệm giao hàng, nhận và đóng gói hàng hóa.

+ Yêu cầu: Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có sức khỏe tốt.

Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9 đến 12 triệu đồng.

Đãi ngộ:

+ Được đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

+ Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

+ Thưởng Lễ ,Tết và các quyền lợi khác theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội

