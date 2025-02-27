Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 1245 đường Giải Phóng, P Thịnh Liệt, Q Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nhận hàng từ kho.
Đóng gói hàng hóa
Giao hàng
Một số công việc khác theo sự phân công của công ty.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số lượng tuyển : 01 người
Yêu cầu chung:
+ Giới tính: Nam, tuổi từ 20- 45 tuổi.
+ Làm việc Full time.
+ Trình độ: có kinh nghiệm giao hàng, nhận và đóng gói hàng hóa.
+ Yêu cầu: Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, trung thực, có sức khỏe tốt.
Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 9 đến 12 triệu đồng.
Đãi ngộ:
+ Được đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
+ Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty.
+ Thưởng Lễ ,Tết và các quyền lợi khác theo quy chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược VTYT Hà Nội
