Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Nhân viên giao hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên giao hàng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 286 Nguyễn Xiển,Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lái xe tải, giao hàng quanh khu vực hà nội.
Nhận hàng tại kho và giao hàng theo lịch trình tại các địa chỉ ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Kiểm soát, chịu trách nhiệm với số lượng và tình trạng hàng hóa trên xe.
Sử dụng và bảo quản phương tiện, bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo cho xe luôn trong tình trạng sử dụng tốt.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 2 người
Giới tính: Nam, tuổi từ 20 đến 50 tuổi
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm lái xe
Có sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự, không nghiện bia rượu, có thể làm việc ngoài giờ và đi công tác các tỉnh.
Nhiệt tình, có tinh thần làm việc tốt, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm
Thông thạo đường phố Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu
Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa công ty đoàn kết tương trợ.
Tham gia du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Văn Phòng Kho: 286 Nguyễn Xiển,Tân Triều, Thanh Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

