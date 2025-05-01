Tuyển Nhân viên giao hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 286 Nguyễn Xiển,Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lái xe tải, giao hàng quanh khu vực hà nội.

Nhận hàng tại kho và giao hàng theo lịch trình tại các địa chỉ ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Kiểm soát, chịu trách nhiệm với số lượng và tình trạng hàng hóa trên xe.

Sử dụng và bảo quản phương tiện, bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo cho xe luôn trong tình trạng sử dụng tốt.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 2 người

Giới tính: Nam, tuổi từ 20 đến 50 tuổi

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm lái xe

Có sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự, không nghiện bia rượu, có thể làm việc ngoài giờ và đi công tác các tỉnh.

Nhiệt tình, có tinh thần làm việc tốt, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm

Thông thạo đường phố Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu

Thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13

Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa công ty đoàn kết tương trợ.

Tham gia du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AKACHAN

