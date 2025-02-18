Tuyển Nhân viên hành chính Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 176, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm,, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của hồ sơ mẫu kiểm nghiệm.

- Tiếp nhận mẫu, xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận để tạo hiệu quả công việc cao

- Quản lý các pháp lý đối với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp

- Tham gia vào hệ thống pháp lý của Viện.

- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện, cũng như các ngành nghề mở rộng của Viện.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường chuyên ngành: Luật, Hành Chính, quản trị

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên

- Độ tuổi: từ 25-45

- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7- 12 triệu

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,

- Du lịch, công tác phí theo quy định của Viện

- Được nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

