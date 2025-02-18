Tuyển Nhân viên hành chính Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 176, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm,, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của hồ sơ mẫu kiểm nghiệm.
- Tiếp nhận mẫu, xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận để tạo hiệu quả công việc cao
- Quản lý các pháp lý đối với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp
- Tham gia vào hệ thống pháp lý của Viện.
- Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện, cũng như các ngành nghề mở rộng của Viện.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường chuyên ngành: Luật, Hành Chính, quản trị
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên
- Độ tuổi: từ 25-45
- Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7- 12 triệu
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,
- Du lịch, công tác phí theo quy định của Viện
- Được nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Phùng Khoang mới)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

