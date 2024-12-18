Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: ML21 Ecocity Premia, Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Quản lý văn phòng phẩm, ấn phẩm quà tặng : Cung cấp và quản lý các vật dụng văn phòng, quà tặng khách hàng cần thiết cho hoạt động của chi nhánh.
- Quản lý tài sản công ty: Quản lý tài sản cố định, tài sản lưu chuyển của chi nhánh
- Phối hợp cùng HR để ký HĐLĐ, HĐCTV của chi nhánh Tây Nguyên, cùng HR Chuẩn bị cho các chuyến công tác của chi nhánh: đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn,... tặng quà sinh nhật,
- Xử lý các thu chi hành chính phát sinh tại văn phòng: Điện, nước, đặt hoa, quà tặng khai trương cho đối tác, ....
- Tiếp nhận và gửi thư, giấy tờ của Chi nhánh
- Hỗ trợ chào đón khách khi đến văn phòng, chuẩn bị nước, giữ gìn vệ sinh khu vực tiếp khách của sàn
- Cùng các khối phòng ban (Dịch vụ khách hàng, Marketing) hỗ trợ tổ chức sự kiện tại chi nhánh theo lịch của Chủ Đầu Tư hoặc nội bộ cty
- Hỗ trợ với Khối Dịch vụ khách hàng các công việc liên quan, hỗ trợ admin các công việc như in ấn giấy tờ, công việc liên quan đến event

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1) Yêu cầu chung:
- Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên
- Chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính nhân sự
- Sử dụng tốt các phần mềm như Word, Excel
2) Kỹ năng cần có:
- Kỹ năng tổ chức tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt (bằng văn bản, lời nói)
- Kỹ năng xử lý vấn đề
- Kỹ năng phối hợp làm việc đội nhóm
3) Thái độ
- Có tinh thần trách nhiệm và trung thực
- Chủ động và cam kết theo sát công việc đến khi hoàn thành. Luôn luôn chủ động đặt câu hỏi và tìm kiếm giải pháp thay vì thụ động chờ người khác
- Sự chăm chỉ, tận tâm và nghiêm túc với công việc được giao
- Có tinh thần sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ mọi người
- Chịu áp lực tốt: ủng hộ việc cân bằng công việc và cuộc sống nhưng sẵn sàng chuyển sang trạng thái áp lực cao khi công việc yêu cầu (làm ngoài giờ, trực chiến thứ 7, Chủ Nhật)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000 – 8.000.000/tháng
7.000.000 – 8.000.000/tháng
- Hỗ trợ nghỉ bù hoặc lương tăng ca theo chính sách công ty
- Cơ hội được làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Resco Tower 94-96 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

