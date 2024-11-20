Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty TNHH EBC GROUP làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và triển khai các chương trình, kế hoạch HSE nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá định kỳ về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy tại nhà máy.

Xây dựng và cập nhật các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến HSE.

Đào tạo, huấn luyện cho công nhân về các quy định, quy trình an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Phân tích các tai nạn lao động, sự cố môi trường và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Theo dõi và quản lý các chỉ số HSE, báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.

Tham gia vào các cuộc họp, hội thảo liên quan đến HSE.

Cập nhật và nghiên cứu các quy định, tiêu chuẩn mới về HSE.

Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến HSE.

Quản lý và giám sát việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động, Môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HSE, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.

Hiểu biết sâu rộng về các quy định, tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đào tạo tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH EBC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EBC GROUP

