Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ALS Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Lô CN 05 đường YP6, KCN Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hợp đồng, báo giá: đàm phán, soạn thảo, ký kết và theo dõi Hợp đồng trong phạm vi được phân công.

- Thực hiện nghiên cứu nhu cầu khách hàng, chất lượng dịch vụ;

- Kiểm soát và xử lý khiếu nại theo mảng được phân công;

- Kiểm soát doanh thu và công nợ theo mảng được phân công.

- Tiếp nhận thông tin của khách hàng, đón tiếp khách hàng đến tham quan kho Công ty.

- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng.

- Công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp: Đại học

- Giới tính: Ưu tiên Nam.

- Độ tuổi: > 23 tuổi.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.

Tại Công Ty TNHH ALS Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Thưởng: Phụ thuộc vào tình hình kinh doanh (có thể ~ 6 tháng lương).

- Thưởng ngày lễ (30/4, 2/9, Tết, ngày Truyền thống ALS theo thâm niên làm việc.)

- Phúc lợi: Ăn ca, điện thoại, khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm…

- Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo theo quy định của Luật và Công ty.

- Bảo hiểm:

+ Bảo hiểm xã hội theo Luật lao động.

+ Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24.

- Có xe đưa đón Hà Nội, Sóc Sơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ALS Bắc Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.