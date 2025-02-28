Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH HÀ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm soát thu – chi, đảm bảo cân đối dòng tiền.

- Xây dựng kế hoạch tài chính, tối ưu chi phí.

- Nhận đơn từ bộ phận kinh doanh hoặc khách hàng trực tiếp

- Đối chiếu công nợ với khách hàng định kỳ

- Kiểm tra số lượng hàng trước khi xuất.

- Phối hợp với kho để theo dõi tồn kho thực tế.

- Cập nhật doanh thu bán hàng hằng ngày.

- Lập báo cáo bán hàng, công nợ, tồn kho theo tuần/tháng.

- Hỗ trợ xử lý các yêu cầu phát sinh liên quan đến bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

- Thành thạo Excel, Word, biết sử dụng phần mềm kế toán.

- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm

- Tuổi từ: 25-35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 triệu/tháng, tùy theo kinh nghiệm và năng lực.

10-15 triệu/tháng

- Thử việc: 2 tháng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, du lịch, và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin