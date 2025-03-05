Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI NHUẬN TECH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Bắc Ninh: + Được làm việc trong môi trường thăng tiến tốt + Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định + Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, Thành phố Bắc Ninh

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI