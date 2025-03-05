Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI NHUẬN TECH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI NHUẬN TECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: + Được làm việc trong môi trường thăng tiến tốt + Tham gia đóng bảo hiểm theo quy định + Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
+Gặp khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty (JIG, đồ gá) cho khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI NHUẬN TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI NHUẬN TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
