Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty CP Diana Unicharm làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KCN Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Hệ thống hóa và lưu trữ dữ liệu của Công ty và đối thủ (đội ngũ nhân viên bán hàng, các hoạt động bán hàng...) theo nhãn, khu vực. Tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu nhằm đưa ra các vấn đề của hệ thống bán hàng và đề xuất phương án giải quyết, đánh giá, nhận định về các khó khăn, cơ hội, điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống bán hàng theo nhãn, khu vực phụ trách

- Xử lý, phân tích dữ liệu để tìm ra những vấn đề đang tồn tại của nhãn, khu vực, nguyên nhân và đề xuất phương án hỗ trợ giải quyết. Cảnh báo xu hướng phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của các nhãn hàng phụ trách

- Thực hiện hệ thống báo cáo phân tích tình hình kinh doanh theo nhãn, khu vực

- Theo dõi ngân sách bán hàng, dự báo bán hàng cho từng nhãn hàng

- Kết hợp dự báo bán hàng với đánh giá hiệu quả thực hiện của các hoạt động, chương trình hỗ trợ bán hàng dựa trên cơ sở dữ liệu bán hàng

- Phân tich tình hình và đề xuất các chương trình hỗ trợ nhằm thúc đẩy bán hàng theo nhãn cho các kênh bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học: Ưu tiên ứng viên có chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, đầu tư,...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan: Sales, Planning, Trade Marketing... thuộc ngành hàng tiêu dùng hoặc tiêu dùng nhanh. Chấp nhận ứng viên là Fresher

- Có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu.

- Tư duy logic, nhạy bén

- Linh hoạt, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu nhanh

- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

- Kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt kỹ năng excel tốt

- Tiếng Anh tốt

Tại Công ty CP Diana Unicharm Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch trong nước và nước ngoài và các hoạt động team building thường niên

Thưởng Tết từ 2 tháng lương trở lên, Quà sinh nhật, Quà thai sản, quà 8/3, Trung thu, Quà thâm niên, thăm ốm, ...

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe & BH tai nạn 24/24

Làm việc từ T2 - T6, Chế độ ăn ca, Teabreak, Tiệc đầu năm

Chính sách tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Diana Unicharm

