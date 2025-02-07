Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD

Nhân viên Kế hoạch

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Mức lương
Từ 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E

- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Từ 450 USD

- Phụ trách các công việc liên quan tới việc lập kế hoạch kinh doanh của trung tâm thiết kế.
- Hỗ trợ làm thanh toán, hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Hỗ trợ tính giá thành sản phẩm thiết kế.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của phòng ban.

Với Mức Lương Từ 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi dưới 30
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kinh doanh
- Thành thạo Tiếng anh giao tiếp
- Biết Tiếng nhật là 1 lợi thế
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Thành thạo tin học văn phòng
***CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI:
- Tham gia bảo hiểm theo quy định của luật bảo hiểm
- Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, an toàn
- Có cơ hội được học tập và đào tạo tại Nhật Bản

Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

