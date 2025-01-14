Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanacans JSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

- Nhận kế hoạch bán hàng từ Bộ phận Sales, phân bổ kế hoạch sản xuất và giao hàng cho các nhà máy theo tuần, tháng, năm

- Lập và issue kế hoạch sản xuất cho nhà máy Bắc Ninh dựa theo phân bổ

- Lập kế hoạch nguyên vật liệu hàng tháng cho công ty và nhà máy Bắc Ninh, kết hợp với Phòng mua hàng và thủ kho theo dõi kế hoạch hàng về của nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất của toàn công ty

- Lập báo cáo sản xuất cho nhà máy Bắc Ninh & toàn công ty (tuần, tháng, năm)

- Thu thập, theo dõi báo cáo nguyên vật liệu thu hồi, báo cáo tồn kho từ các nhà máy.

- Theo dõi tồn kho thành phẩm của các nhà máy và toàn công ty