Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanacans JSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Hanacans JSC
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Hanacans JSC

Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Hanacans JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Hanakan Industrial Zone, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Viet Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
- Nhận kế hoạch bán hàng từ Bộ phận Sales, phân bổ kế hoạch sản xuất và giao hàng cho các nhà máy theo tuần, tháng, năm
- Lập và issue kế hoạch sản xuất cho nhà máy Bắc Ninh dựa theo phân bổ
- Lập kế hoạch nguyên vật liệu hàng tháng cho công ty và nhà máy Bắc Ninh, kết hợp với Phòng mua hàng và thủ kho theo dõi kế hoạch hàng về của nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất của toàn công ty
- Lập báo cáo sản xuất cho nhà máy Bắc Ninh & toàn công ty (tuần, tháng, năm)
- Thu thập, theo dõi báo cáo nguyên vật liệu thu hồi, báo cáo tồn kho từ các nhà máy.
- Theo dõi tồn kho thành phẩm của các nhà máy và toàn công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
- Có 2-3 năm kinh nghiệp lập kế hoạch sản xuất cho công ty sản suất
- Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Tại Hanacans JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanacans JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hanacans JSC

Hanacans JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hanaka Industrial Zone, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

