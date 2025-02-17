Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 1200 Triệu

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp quản lý trực tiếp, xây dựng kế hoạch chi tiết/tổng thể; kế hoạch phối hợp các Bộ phận liên quan điều chỉnh trình cấp quản lý thẩm định/Ban lãnh đạo phê duyệt;

- Nắm bắt đầy đủ yêu cầu về tiến độ, kế hoạch trong hợp đồng xây dựng, các hạng mục, công trình khối xây dựng triển khai. Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân công thường xuyên, đột xuất;

- Lập kế hoạch công việc, nguồn lực (nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc,...), phối hợp các Bộ phận liên quan hoàn chỉnh đầy đủ trước khi trình phê duyệt;

Đối chiếu số liệu, phản hồi với các Phòng ban: KHKT, KTXD, Ban QLDA…. để xây dựng kế hoạch;

- Đôn đốc việc thực hiện theo bản kế hoạch phối hợp;

- Tổng hợp theo dõi số liệu có hệ thống, thường xuyên và liên tục;

- Căn cứ kế hoạch được duyệt, lập tiến độ tổng thể/chi tiết hoàn thành công việc, hạng mục, công trình và dự án theo chức năng/nhiệm vụ được Cấp trên trực tiếp phân công;

- Tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý kế hoạch tối ưu tới Lãnh đạo cấp trên trực tiếp;

- Tổ chức thực hiện lựa chọn các Nhà thầu thực hiện dự án: Lập các hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ chào thầu (Hồ sơ năng lực, phương án kỹ thuật...); thương thảo hợp đồng; hoàn thiện hợp đồng.

- Tham gia kiểm soát khối lượng - tiến độ - chất lượng của các nhà thầu.... các bên tư vấn tham gia dự án;

- Tham gia lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành với các nhà thầu; Hồ sơ nghiệm thu thanh toán nội bộ cho đối tác;