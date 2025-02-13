Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 23 Triệu

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn được phụ trách.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc hệ thống phân phối đúng chính sách của Công ty.

- Chăm sóc tất cả các khách hàng trong địa bàn được phân công đảm nhận.

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi và trưng bày sản phẩm của Công ty đề ra.

- Đảm bảo độ phủ, mở mới tại tất cả các điểm bán hàng trong địa bàn phụ trách.

- Thực hiện hệ thống báo cáo theo quy định của Công ty.

- Đảm bảo mục tiêu doanh số bán hàng tại địa bàn phụ trách.