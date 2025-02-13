Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
- Hà Nội: 1 Phố Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 10 - 23 Triệu
- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn được phụ trách.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm túc hệ thống phân phối đúng chính sách của Công ty.
- Chăm sóc tất cả các khách hàng trong địa bàn được phân công đảm nhận.
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi và trưng bày sản phẩm của Công ty đề ra.
- Đảm bảo độ phủ, mở mới tại tất cả các điểm bán hàng trong địa bàn phụ trách.
- Thực hiện hệ thống báo cáo theo quy định của Công ty.
- Đảm bảo mục tiêu doanh số bán hàng tại địa bàn phụ trách.
Với Mức Lương 10 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng mẹ bé, FMCG
- Trung thực, tinh thần team work, khả năng học hỏi
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề tốt
Quyền lợi
Tổng thu nhập: 10 triệu – 23 triệu/tháng, trong đó:
- Lương cứng, phụ cấp: 8 triệu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
