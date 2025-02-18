Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Nadova làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 131, Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Đặt và điều hành các dịch vị cho Tour: hướng dẫn viên, khách sạn, tầu xe, vé máy bay...

- Kiểm tra và đảm bảo các dịch vụ được đặt đầy đủ trước khi tour chạy.

- Xử lý các phát sinh trong tour.

- Liên hệ và đàm phán với các đối tác (trong nước và nước ngoài) để có được giá dịch vụ tốt nhất.

- Phối hợp với bộ phận kế toán trong việc thanh toán cho đối tác.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường có chuyên ngành liên quan đến Du lịch, Ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Thành tạo tiếng Anh là bắt buộc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch: Điều hành tour, hướng dẫn viên, Sale tour, đặt phòng...

- Có khả năng đàm phán tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Nadova Thì Được Hưởng Những Gì

- Ngoài lương cố định, được hưởng lương kinh doanh trên mỗi Booking.

- Có thưởng các ngày lễ, tết: 8/3, 30/4 - 1/5, 1/6 (nếu có con nhỏ), 2/9, 20/10, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch.

- Được cung cấp thiết bị làm việc: Laptop, điện thoại...

- Có phụ cấp ăn trưa.

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn về du lịch.

- Được đóng toàn bộ các loại bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ tất cả các ngày lễ theo quy định (Nghỉ 12 ngày phép/năm, trường hợp nhân viên không nghỉ sẽ được hoàn phép bằng tiền mặt)

- Được đi du lịch và trải nghiệm nhiều tuyến điểm mới trong nước và nước ngoài. Đi nghỉ mát định kỳ cùng công ty

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Nadova

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin