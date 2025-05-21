Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Kingsmen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách giám sát các công tác lắp đặt, thi công, hoàn thiện trên công trình, đảm bảo đúng đủ các hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết theo từng Dự án, công trình nội thất hoặc sự kiện/triển lãm của Công ty.

- Tiếp xúc với khách hàng, chủ đầu tư giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến thiết kế và thi công.

- Kiểm tra vật liệu và chất lượng thi công tại công trình.

- Đảm bảo phụ trách thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thi công đúng tiến độ và công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Hướng dẫn các nhà thầu thực hiện công việc theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như bản vẽ được chấp thuận bởi tư vấn, chủ đầu tư.

- Phân công công việc hàng ngày và đôn đốc công nhân làm việc tại công trình.

- Kiểm soát khối lượng thi công phù hợp với hợp đồng. Phát hiện và báo cáo kịp thời việc hao hụt lãng phí trong quá trình thi công để có phương án điều chỉnh hợp lý.

- Kiểm tra, theo dõi, đề xuất điều chỉnh hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế cho phù hợp với các quy định hiện hành và phù hợp với thực tế triển khai của dự án.

- Báo cáo: chất lượng, tiến độ theo quy định, lập biên bản ghi nhận cho các yêu cầu phát sinh sự cố tại công trình hàng ngày cho quản lý trực tiếp.

- Chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật tại dự án.

- Làm biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình với chủ đầu tư.

- Những công việc khác theo sự điều động của cấp trên.

- Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư.