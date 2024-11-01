Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Tổ 14 Khu 4B, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long. (Gần bến Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh), Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Địa điểm làm việc: Tổ 14 Khu 4B, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long. (Gần bến xe Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh)
- Số lượng: 1
- Nhập, xuất hóa đơn GTGT, sắp xếp tổng hợp hóa đơn và chứng từ
- Theo dõi tồn kho xe trưng bày tại bãi xe Công ty.
- Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp
- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý các văn bản hành chính liên quan đến công việc kinh doanh như làm thư chào hàng, báo giá, hợp đồng, …
-Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên…
- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. (Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định (Từ thứ 2 đến thứ 7 giờ hành chính)

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: theo thỏa thuận (8tr-12tr)
- Thưởng: các ngày nghỉ lễ tết theo quy định, lương tháng thứ 13
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Chế độ Phúc lợi hấp dẫn: hỗ trợ xăng xe, điện thoại, ăn trưa…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

