Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Tổ 14 Khu 4B, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long. (Gần bến Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh), Huyện Quảng Ninh

- Địa điểm làm việc: Tổ 14 Khu 4B, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long. (Gần bến xe Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh)

- Số lượng: 1

- Nhập, xuất hóa đơn GTGT, sắp xếp tổng hợp hóa đơn và chứng từ

- Theo dõi tồn kho xe trưng bày tại bãi xe Công ty.

- Theo dõi công nợ khách hàng và nhà cung cấp

- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý các văn bản hành chính liên quan đến công việc kinh doanh như làm thư chào hàng, báo giá, hợp đồng, …

-Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên…

- Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. (Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định (Từ thứ 2 đến thứ 7 giờ hành chính)

- Mức lương: theo thỏa thuận (8tr-12tr)

- Thưởng: các ngày nghỉ lễ tết theo quy định, lương tháng thứ 13

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

- Chế độ Phúc lợi hấp dẫn: hỗ trợ xăng xe, điện thoại, ăn trưa…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.