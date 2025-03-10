Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: J2 Bửu Long , Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 400 - 600 USD

1. Làm hồ sơ thầu:
- Báo giá theo yêu cầu
- Triển khai hồ sơ thầu
- Theo dõi mua hồ sơ thầu
- Đọc hiểu hồ sơ mời thầu
- Phân tích các yêu cầu
- Lập danh mục hàng hóa và giá tham dự thầu
- Triển khai cùng các bộ phận trong công ty phối hợp thực hiện hồ sơ thầu
- Các công việc tham gia cùng các bộ phận làm hồ sơ thầu: soạn thảo tài liệu giới thiệu năng lực, báo giá, thu thập chứng chỉ sản phẩm, phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đóng gói niêm phong hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ thầu...
- Cập nhật các thông tin về sản phẩm,
2. Sau khi trúng thầu:
Xử lý và phát triển các hoạt động liên quan sau khi trúng thầu tại bệnh viện mà mình đảm nhiệm: làm hợp đồng, tiếp nhận đơn hàng, theo dõi xuất, báo có dự trù hàng hóa, hoàn thành các thủ tục giấy tờ liên quan đến thầu.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: J2 Buu Long, Bac Hai Quarters, Ward 15, District 10, HCMC, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

