Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD

1. Làm hồ sơ thầu:

- Báo giá theo yêu cầu

- Triển khai hồ sơ thầu

- Theo dõi mua hồ sơ thầu

- Đọc hiểu hồ sơ mời thầu

- Phân tích các yêu cầu

- Lập danh mục hàng hóa và giá tham dự thầu

- Triển khai cùng các bộ phận trong công ty phối hợp thực hiện hồ sơ thầu

- Các công việc tham gia cùng các bộ phận làm hồ sơ thầu: soạn thảo tài liệu giới thiệu năng lực, báo giá, thu thập chứng chỉ sản phẩm, phân loại, tổng hợp, kiểm tra, đóng gói niêm phong hoàn tất hồ sơ, nộp hồ sơ thầu...

- Cập nhật các thông tin về sản phẩm,

2. Sau khi trúng thầu:

Xử lý và phát triển các hoạt động liên quan sau khi trúng thầu tại bệnh viện mà mình đảm nhiệm: làm hợp đồng, tiếp nhận đơn hàng, theo dõi xuất, báo có dự trù hàng hóa, hoàn thành các thủ tục giấy tờ liên quan đến thầu.