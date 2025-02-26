Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51/10a Giải Phóng, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Thực hiện công việc nhập – xuất hàng hoá, dán tem, đóng gói.

• Thực hiện chính xác việc giao nhận hàng theo chủng loại, số lượng & chất lượng ghi trên chứng từ.

• Thực hiện việc sắp xếp hàng hóa theo đúng nguyên tắc và khu vực quy định, vệ sinh kệ và hàng hóa.

• Thực hiện các công việc khác do Chủ quản Kho phân công

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu được quy trình vận hành của Kho

• Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm

• Thực hiện đúng các nguyên tắc an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy trong kho theo quy định.

Tại CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 5 - 7 triệu

• Đóng BHXH theo quy định

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

• Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin