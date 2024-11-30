Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 20 đường Cộng Hòa, P.12. Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh., Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Kiểm tra biên nhận giao hàng từ nhà cung cấp.
Cập nhật mã hàng và số liệu vào hệ thống MD.
Nhập số liệu kiểm kê vào hệ thống MD.
Báo cáo hàng xuất, nhập, tồn
Tuân thủ quy định, nội quy công ty
Thực hiện công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Không yêu cầu
- Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó
- Khóa học: Dịch vụ khách hàng.
- Phần mềm: Vi tính văn phòng
- Yêu cầu khác: Khả năng quản lý, giám sát, giao tiếp, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.000.000 - 7.500.000/tháng
Làm việc đến ngày 28/12/2024 AL được thưởng: 480.0000 đồng (nếu đạt)
Được tham gia tất niên của Công ty.
Các chế độ khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
