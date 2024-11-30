Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20 đường Cộng Hòa, P.12. Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh., Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Kiểm tra biên nhận giao hàng từ nhà cung cấp.

Cập nhật mã hàng và số liệu vào hệ thống MD.

Nhập số liệu kiểm kê vào hệ thống MD.

Báo cáo hàng xuất, nhập, tồn

Tuân thủ quy định, nội quy công ty

Thực hiện công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

- Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó

- Khóa học: Dịch vụ khách hàng.

- Phần mềm: Vi tính văn phòng

- Yêu cầu khác: Khả năng quản lý, giám sát, giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 7.500.000/tháng

Làm việc đến ngày 28/12/2024 AL được thưởng: 480.0000 đồng (nếu đạt)

Được tham gia tất niên của Công ty.

Các chế độ khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

