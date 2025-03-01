Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 765 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tân Phú ...và 2 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Nhập kho:

- Nhận hàng, nhận chứng từ nhập, kiểm tra nhập kho + nhận hàng hoá khi hàng về cùng kế toán.

- Nhập kho nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất,.... theo phiếu yêu cầu.

2. Xuất kho:

- Kiểm tra và xuất kho theo đề nghị xuất kho đúng phiếu yêu cầu.

- Nhận báo giá và phiếu xuất kho của kế toán, để xuất hàng hoá.

- Định kỳ tiến hành đối chiếu số liệu tồn kho với kế toán, kiểm tra thẻ kho.

- Lập báo cáo kiểm tra đối chiếu số liệu tồn kho vào cuối tháng.

- Lưu báo cáo kiểm kê có liên quan.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

+ Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (8h00 - 17h00)

+ Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ Ô Tô,...

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm trở lên. Ưu tiên Công ty sản xuất hoặc hiểu biết về phụ tùng Ô Tô Tải,...

- Nhanh nhẹn, trung thực chăm chỉ, chủ động trong công việc.

- Sử dụng word, excel cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8,000,000 - 11,000,000 triệu/tháng + Phụ cấp cơm trưa.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.

- Du lịch, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.

- Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV.

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MIỀN NAM

