Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH KInh Doanh Vàng Văn Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 85 Triệu

Mức lương Từ 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 85 Triệu

+ Kiểm kho hàng hóa

+ Lập hóa đơn xuất và nhập kho

+ Kỹ năng chuyên môn liên quan đến ngành nghề ( Được đào tạo khi làm việc)

Với Mức Lương Từ 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Thành thạo các kỹ năng cơ bản về máy tính

+ Đã tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng

+ Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng học hỏi về ngành nghề mới

Tại Công Ty TNHH KInh Doanh Vàng Văn Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo chuyên môn liên quan đến ngành nghề

+ Nghỉ chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ tết

+ Không áp doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KInh Doanh Vàng Văn Ngân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.