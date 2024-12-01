Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa thư viện, Trường đào tạo nhân lực Viettinbank, Vân Canh , Hoài Đức, Hà Nội., Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Soạn hàng theo đơn yêu cầu
Thực hiện dán tem - nhãn phụ, đóng gói hàng hóa theo quy định nhập - xuất hàng
Thực hiện sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho
Hỗ trợ kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa cùng thủ kho
Hỗ trợ giao hàng bằng xe máy khi có phát sinh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam giới tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sức khỏe tốt.
Ưu tiên ứng viên quanh khu vực Hoài Đức, bán kính 5km từ kho.
Thật thà, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên ứng viên có bằng B2.
Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ BHYT – BHXH – BHTN ( BHXH full lương cơ bản ).
Thưởng, party ngày lễ, sinh nhật hàng tháng,...
Du lịch, teambuilding theo kế hoạch công ty
Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đầy tính sáng tạo.
Thời gian làm việc: Từ 08-12h, 13h30-17h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6, 08-12h thứ 7, nghỉ chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng
