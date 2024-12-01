Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa thư viện, Trường đào tạo nhân lực Viettinbank, Vân Canh , Hoài Đức, Hà Nội., Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Soạn hàng theo đơn yêu cầu

Thực hiện dán tem - nhãn phụ, đóng gói hàng hóa theo quy định nhập - xuất hàng

Thực hiện sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho

Hỗ trợ kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa cùng thủ kho

Hỗ trợ giao hàng bằng xe máy khi có phát sinh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam giới tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, nhanh nhẹn, nhiệt tình, sức khỏe tốt.

Ưu tiên ứng viên quanh khu vực Hoài Đức, bán kính 5km từ kho.

Thật thà, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên có bằng B2.

Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng đầy đủ BHYT – BHXH – BHTN ( BHXH full lương cơ bản ).

Thưởng, party ngày lễ, sinh nhật hàng tháng,...

Du lịch, teambuilding theo kế hoạch công ty

Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đầy tính sáng tạo.

Thời gian làm việc: Từ 08-12h, 13h30-17h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6, 08-12h thứ 7, nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin