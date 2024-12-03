Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 129 Dương Đức Hiền, xã Phú Thị, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Làm công việc nhập xuất kiểm soát hàng hoá tại kho (đối với hàng nặng có xe nâng hạ)

Thi thoảng đi cùng oto trả hàng kiểm đếm mỹ phẩm

Công việc khác theo phân công của cấp quản lý

LÀM XOAY CA: 2 TUẦN NGÀY, 2 TUẦN ĐÊM

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam, cần cù chịu khó học hỏi

Độ tuổi từ 22 đến 45

Sức khỏe tốt

NHÀ GẦN KHU VỰC GIA LÂM

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: CB 8tr/tháng + lương năng suất > TỔNG THU NHẬP: 9 TRIỆU

Đóng BHXH trên 75-80% lương

Lễ, tết, sinh nhật, khám sức khoẻ hàng năm,... theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)

