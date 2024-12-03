Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 129 Dương Đức Hiền, xã Phú Thị, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Làm công việc nhập xuất kiểm soát hàng hoá tại kho (đối với hàng nặng có xe nâng hạ)
Thi thoảng đi cùng oto trả hàng kiểm đếm mỹ phẩm
Công việc khác theo phân công của cấp quản lý
LÀM XOAY CA: 2 TUẦN NGÀY, 2 TUẦN ĐÊM
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên Nam, cần cù chịu khó học hỏi
Độ tuổi từ 22 đến 45
Sức khỏe tốt
NHÀ GẦN KHU VỰC GIA LÂM
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: CB 8tr/tháng + lương năng suất > TỔNG THU NHẬP: 9 TRIỆU
Đóng BHXH trên 75-80% lương
75-80%
Lễ, tết, sinh nhật, khám sức khoẻ hàng năm,... theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KART (VIỆT NAM)
