Tuyển Nhân viên kho Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mai Dịch, Cầu Giấy ...và 6 địa điểm khác, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Trực quầy, hỗ trợ khách hàng
Quét, nhập mã hàng lên hệ thống
Xử lý hàng hóa trên hệ thống
Điều phối xử lý hàng hóa tại bưu cục cho bưu tá nhận hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ từ 21 tuổi, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Sử dụng tốt tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên các ứng viên đã làm ở các công ty Logistic, kho vân, quản lý.
Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thu nhập: 8 - 12 triệu
Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.
Team building/ du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty (nếu là nhân viên xuất sắc).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI