Tuyển Nhân viên kho Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mai Dịch, Cầu Giấy ...và 6 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực quầy, hỗ trợ khách hàng

Quét, nhập mã hàng lên hệ thống

Xử lý hàng hóa trên hệ thống

Điều phối xử lý hàng hóa tại bưu cục cho bưu tá nhận hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 21 tuổi, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Sử dụng tốt tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên các ứng viên đã làm ở các công ty Logistic, kho vân, quản lý.

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thu nhập: 8 - 12 triệu

Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.

Team building/ du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty (nếu là nhân viên xuất sắc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

