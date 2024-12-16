Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng từ Bộ phận bán hàng, tiến hành tạo đơn hàng.

Đóng gói hàng hóa theo đơn hàng và gửi chuyển phát đơn hàng.

Theo dõi trạng thái đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Kiểm kê hàng tồn kho hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam 22-26t

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

Có khả năng học hỏi và tiếp thu nhanh.

Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương chính thức và BHXH trong thời gian thử việc.

Thời gian làm việc: 8-17h, thứ 2-thứ 7. Lương 8-10tr, thử việc 2 tháng 100% lương

Môi trường làm việc nước ngoài trẻ trung, năng động, mức lương hấp dẫn, tương xứng năng lực, thưởng + review 2 lần/ năm, thưởng Tết

Nghỉ phép năm theo Luật lao động + phép thưởng + Birthday leave + Fresh leave + Company birthday leave (lên đến 20 ngày/năm).

Tham gia những cuộc vui với nhiều sự kiện nội bộ hấp dẫn của công ty: company trip, lễ tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin