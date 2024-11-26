Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, hỗ trợ giới thiệu, tư vấn khách hàng

Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán

Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, MKT

Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22- 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên khối ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Nhân sự, Marketing...

Tác phong lịch sự, chỉn chu

Có niềm yêu thích kinh doanh

Có kinh nghiệm chốt sale, tư vấn bán hàng là một lợi thế

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000/tháng + hoa hồng từ 2% - 3% /giao dịch + Thưởng nóng

Được dẫn dắt bởi các Leaders nhiều kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kiến thức chuyên môn về Bất động sản

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin