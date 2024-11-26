Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 Ngõ 48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu mua BĐS của khách hàng, hỗ trợ giới thiệu, tư vấn khách hàng
Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng (được đào tạo): Quảng cáo, MKT
Thực hiện các báo cáo theo quy định: báo cáo ngày, tháng, quý, khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22- 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên khối ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Nhân sự, Marketing...
Tác phong lịch sự, chỉn chu
Có niềm yêu thích kinh doanh
Có kinh nghiệm chốt sale, tư vấn bán hàng là một lợi thế
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000/tháng + hoa hồng từ 2% - 3% /giao dịch + Thưởng nóng
Được dẫn dắt bởi các Leaders nhiều kinh nghiệm, được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kiến thức chuyên môn về Bất động sản
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, bài bản
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH MINH GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 48 Nguyễn Chánh Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

