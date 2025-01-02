Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 106/15 Đường Trần Thị Trọng, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu.
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng Tikpii..
Báo cáo kết quả công việc và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Xây dựng thương hiệu cá nhân song hành với hình ảnh thương hiệu của công ty, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các ngành Kinh Tế, QTKD và các ngành có liên quan đang trong kì thực tập hoặc chờ lấy bằng.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Năng động, nhiệt huyết, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chi phí thực tập.
Được hỗ trợ mộc dấu thực tập.
Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng và các khóa học phát triển nghề nghiệp.
Hoa hồng theo doanh số hấp dẫn, rõ ràng, không giới hạn.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp bền vững.
Thời gian làm việc: T2 – T7 (từ 08:00 đến 16:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 106 Trần Thị Trọng,P15,Quận TânBình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

