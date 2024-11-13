Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kho Vận Mekong làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kho Vận Mekong
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Số 1A, Đường D3, Kp.Bình Dương, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Vn (Gần Ngã Tư Vũng Tàu), Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Theo dõi HĐ
Triển khai dự án
Hỗ trợ xử lý phát sinh
Marketing
Các công việc khác
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm
- Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel,...)
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm
- Thành thạo vi tính văn phòng (word, excel,...)
Tại Công Ty TNHH Kho Vận Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi - BHXH đầy đủ
Quà sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty
Lương tháng 13, 14,..
Quà sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty
Lương tháng 13, 14,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kho Vận Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI