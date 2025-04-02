Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1319/1A Lê Đức Thọ, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị khác nhau.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo cho quản lý.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên nghành Công Nghệ Thực Phẩm, Quản trị kinh doanh,.....

Có 1 năm kinh nghiệm mảng kinh doanh

Giao tiếp tiếng anh cơ bản, đọc - hiểu tài liệu chuyên nghành

Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.

Chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng/tháng, phụ thuộc vào năng lực thực hiện các yêu cầu công việc, kinh nghiệm trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Hưởng chế độ theo quy định luật lao động

Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Thưởng doanh số hằng tháng, thưởng tết, lương tháng 13

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building do công ty tổ chức.

Được đào tạo thường xuyên, chế độ thăng tiến phát triển nghề nghiệp.

Thời gian làm việc : 8h00 -12h00, 14h00- 18h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN

