Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN
- Hồ Chí Minh: 1319/1A Lê Đức Thọ, Phường 14, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị khác nhau.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và báo cáo cho quản lý.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.
Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm mảng kinh doanh
Giao tiếp tiếng anh cơ bản, đọc - hiểu tài liệu chuyên nghành
Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.
Chịu khó học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH khi ký hợp đồng chính thức
Thưởng doanh số hằng tháng, thưởng tết, lương tháng 13
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building do công ty tổ chức.
Được đào tạo thường xuyên, chế độ thăng tiến phát triển nghề nghiệp.
Thời gian làm việc : 8h00 -12h00, 14h00- 18h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DOMOSAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI