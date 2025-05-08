Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tổ 7, Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thủ tục pháp lý của phòng khám
Giấy giới thiệu của phòng khám
Catalog của phòng khám
Ipad để giới thiệu phòng khám
Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục
Am hiểu kiến thức về nha khoa
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing… là một lợi thế
Độ tuổi từ 18-35 tuổi

Tại Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (%, thưởng nóng) từ 12 - 15 triệu/tháng
Thưởng lễ, tết
Được đào tạo chuyên môn thường xuyên
Thưởng quy chế, hỗ trợ ăn trưa
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 7, Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

