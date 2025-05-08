Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tổ 7, Khu 1, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thủ tục pháp lý của phòng khám

Giấy giới thiệu của phòng khám

Catalog của phòng khám

Ipad để giới thiệu phòng khám

Ăn mặc gọn gàng sạch sẽ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục

Am hiểu kiến thức về nha khoa

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing… là một lợi thế

Độ tuổi từ 18-35 tuổi

Tại Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập (%, thưởng nóng) từ 12 - 15 triệu/tháng

Thưởng lễ, tết

Được đào tạo chuyên môn thường xuyên

Thưởng quy chế, hỗ trợ ăn trưa

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nha khoa Quốc Tế Uông Bí

