Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Lô 118 A KCN Long Giang, Xã Tân Hiệp 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm mở rộng kinh doanh xuất khẩu của nhà máy Việt Nam.
Thành lập và đào tạo đội ngũ kinh doanh nội địa.
Tìm kiếm khách hàng mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 2 năm kinh nghiệm bán hàng thị trường ngoại thương và kinh nghiệm quản lý;
Tốt nghiệp Đại học , nói được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật sẽ được ưu tiên ;
Giao tiếp tiếng Trung lưu loát hàng ngày;
Kỹ năng ngôn ngữ và làm việc nhóm tốt
Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động.
Thưởng theo doanh số
Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
