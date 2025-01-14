Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 118 A KCN Long Giang, Xã Tân Hiệp 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Huyện Tân Phước

Nhân viên kinh doanh

Chịu trách nhiệm mở rộng kinh doanh xuất khẩu của nhà máy Việt Nam.

Thành lập và đào tạo đội ngũ kinh doanh nội địa.

Tìm kiếm khách hàng mới.

Yêu Cầu Công Việc

Có trên 2 năm kinh nghiệm bán hàng thị trường ngoại thương và kinh nghiệm quản lý;

Tốt nghiệp Đại học , nói được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật sẽ được ưu tiên ;

Giao tiếp tiếng Trung lưu loát hàng ngày;

Kỹ năng ngôn ngữ và làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động.

Thưởng theo doanh số

Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nguyên Liệu Mới Sanqi Việt Nam

