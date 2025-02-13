Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Quản lý nhà phân phối để đạt được doanh số bán hàng

- Tuyển dụng/huấn luyện/quản lý nhân viên bán hàng đạt mục tiêu kinh doanh;

- Cập nhật thông tin thị trường, phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời;

- Đảm bảo độ bao phủ, phân phối và nắm bắt cơ hội nhằm phát triển doanh số;

- Hiểu rõ và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trọng điểm trong khu vực được giao;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí giám sát bán hàng cho ngành hàng FMCG (hàng bánh kẹo là lợi thế)

- Am hiểu địa bàn về kênh bán hàng truyền thống, hiểu kênh phân phối

- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng với đối tác, NPP (GT)

- Kỹ năng quản lí đội ngũ, nhà phân phối và chăm sóc khách hàng

- Chăm chỉ, máu lửa trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 và thưởng hàng năm

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

- Được ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc.

- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức hằng năm.

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm y tế, thất nghiệp..

- Được đi du lịch hằng năm theo lịch tổ chức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

