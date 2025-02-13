Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tân phú, Quận 12

- 57 (59A) CMT8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Quản lý nhà phân phối để đạt được doanh số bán hàng
- Tuyển dụng/huấn luyện/quản lý nhân viên bán hàng đạt mục tiêu kinh doanh;
- Cập nhật thông tin thị trường, phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời;
- Đảm bảo độ bao phủ, phân phối và nắm bắt cơ hội nhằm phát triển doanh số;
- Hiểu rõ và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng trọng điểm trong khu vực được giao;

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp trở lên
- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí giám sát bán hàng cho ngành hàng FMCG (hàng bánh kẹo là lợi thế)
- Am hiểu địa bàn về kênh bán hàng truyền thống, hiểu kênh phân phối
- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng với đối tác, NPP (GT)
- Kỹ năng quản lí đội ngũ, nhà phân phối và chăm sóc khách hàng
- Chăm chỉ, máu lửa trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13 và thưởng hàng năm
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
- Được ký hợp đồng chính thức sau thời gian thử việc.
- Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức hằng năm.
- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm y tế, thất nghiệp..
- Được đi du lịch hằng năm theo lịch tổ chức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà Pearl Plaza, 561A, Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

