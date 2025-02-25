Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH)

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Thu nhập sau 3 tháng từ 10.000.000 VND đến 50.000.000 VND Thưởng hoa hồng hấp dẫn theo doanh số và hiệu quả công việc. Bảo hiểm tai nạn 200 triệu. Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm, kỹ năng tư vấn và bán hàng. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch và các sự kiện của công ty., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
Giải thích rõ ràng, chi tiết về các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng bảo hiểm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm thủ tục đăng ký và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm.
Cập nhật thông tin về các sản phẩm bảo hiểm mới và các quy định của pháp luật liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Xây dựng nền tảng xã hội (quay video đăng trên các nền tảng xã hội, truyền thông,...)

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bảo hiểm, tài chính, ngân hàng hoặc các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ khách hàng.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuyên môn và chuyên sâu.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Kỹ năng lắng nghe, phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhiệt tình, tự tin, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các ứng dụng trực tuyến.
Ưu tiên nữ
Nhận thực tập sinh

Tại CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH)

CÔNG TY TNHH KHANG GIA BÌNH (DAI-ICHI LIFE BÌNH THẠNH)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 272 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

