Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Five A&Co làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng và lương tháng 13 theo quy định và thỏa ước lao động tập thể. Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm thông tin khách hàng: Công trình xây dựng, nhà phố, Công ty thiết kế, xây dựng, định vị đúng công trình/khách hàng tiềm năng.

Tư vấn và trình bày phương án các ngành hàng đang cung cấp cho khách hàng.

Xin thông tin về Công trình, bảng vẽ và lên phương án ; gửi chào giá.

Mời Khách hàng lên Showroom và trực tiếp giới thiệu về các mẫu sản phẩm tại Showroom.

Kết nối mở rộng mối quan hệ với các Công ty thiết kế/thầu.

Chăm sóc tốt, duy trì và mở rộng mối quan hệ.

Cập nhật cho Quản lý về kết quả công trình đã tiếp cận mỗi ngày.

Họp hàng tuần cùng Quản lý các Khách hàng đang chăm sóc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam/Nữ; độ tuổi : 18 - 30 tuổi.

Sức khỏe: Tốt và có khả năng làm việc áp lực cao.

Có khả năng đi công tác khi cần.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương: nhân viên bán hàng, đi thị trường....

Những ứng viên có kinh nghiệm làm về mảng vật liệu xây dựng là lợi thế.

Tốt nghiệp tối thiểu từ: Trung Cấp.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình, thuyết phục tốt

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi

Tại Công Ty Cổ Phần Five A&Co Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Five A&Co

