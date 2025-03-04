Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khai thác nguồn bất động sản mới.
- Chăm sóc nguồn khách trên hệ thống dữ liệu nhà của công ty.
- Tư vấn đàm phán giá nhà.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tư duy nhanh nhạy
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5 -6 triệu + Hoa hồng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn từ 50 triệu - 200 triệu/ tháng theo năng lực.
- Tính lương ký thêm nguồn nhà.
- Hoa hồng cao nhất thị trường lên đến 70%
- Hỗ trợ chi phí đăng tin 2- 3 triệu/tháng.
- Được thưởng nóng khi có giao dịch, chốt sale.
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Các phúc lợi khác: du lịch, team building, các hoạt động văn hóa, thể thao.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS MINH NGỌC
Chi nhánh: 186-188 Hàn Hải Nguyên P. 8 Quận 11, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc

Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 359-361 Vành Đai Trong, Khu phố 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

