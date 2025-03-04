Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm khai thác nguồn bất động sản mới.

- Chăm sóc nguồn khách trên hệ thống dữ liệu nhà của công ty.

- Tư vấn đàm phán giá nhà.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tư duy nhanh nhạy

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư BĐS Minh Ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 5 -6 triệu + Hoa hồng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn từ 50 triệu - 200 triệu/ tháng theo năng lực.

- Tính lương ký thêm nguồn nhà.

- Hoa hồng cao nhất thị trường lên đến 70%

- Hỗ trợ chi phí đăng tin 2- 3 triệu/tháng.

- Được thưởng nóng khi có giao dịch, chốt sale.

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

- Các phúc lợi khác: du lịch, team building, các hoạt động văn hóa, thể thao.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS MINH NGỌC

Chi nhánh: 186-188 Hàn Hải Nguyên P. 8 Quận 11, TP. HCM

