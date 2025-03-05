Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lê Travel
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Lê Travel

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Lê Travel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5.000.000

- 10.000.0000 Xét tăng lương định kì Du lịch hàng năm Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3

- 6 tháng., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác cơ hội kinh doanh và tím kiếm khách hàng mới
Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp
Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp
Chốt tour phù hợp với khách hàng
Nghiên cứu thị trường : trực tiếp hoặc online
Các công việc khác mà cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí sale và bán hàng
Đã từng đi du lịch nhiều nơi, có sự linh hoạt trong giao tiếp
Kỹ năng nghiệp vụ sale tiềm kiếm khách hàng mục tiêu
Kỹ năng xử lý tình huống tốt có khả năng chăm sóc khách hàng
Chủ động nhanh nhẹn và có sự cởi mở trao đổi trong công việc
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lê Travel

Công ty TNHH Lê Travel

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 32TT4A, Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, Phường Phúc La, Hà Đông, hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job327049
