Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5.000.000 - 10.000.0000 Xét tăng lương định kì Du lịch hàng năm Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3 - 6 tháng., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác cơ hội kinh doanh và tím kiếm khách hàng mới

Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp

Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp

Chốt tour phù hợp với khách hàng

Nghiên cứu thị trường : trực tiếp hoặc online

Các công việc khác mà cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí sale và bán hàng

Đã từng đi du lịch nhiều nơi, có sự linh hoạt trong giao tiếp

Kỹ năng nghiệp vụ sale tiềm kiếm khách hàng mục tiêu

Kỹ năng xử lý tình huống tốt có khả năng chăm sóc khách hàng

Chủ động nhanh nhẹn và có sự cởi mở trao đổi trong công việc

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel

