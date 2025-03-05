Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Lê Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Lê Travel
- Hồ Chí Minh: 5.000.000
- 10.000.0000 Xét tăng lương định kì Du lịch hàng năm Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN Cơ hội thăng chức lên phó phòng trong 3
- 6 tháng., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác cơ hội kinh doanh và tím kiếm khách hàng mới
Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp
Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp
Chốt tour phù hợp với khách hàng
Nghiên cứu thị trường : trực tiếp hoặc online
Các công việc khác mà cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí sale và bán hàng
Đã từng đi du lịch nhiều nơi, có sự linh hoạt trong giao tiếp
Kỹ năng nghiệp vụ sale tiềm kiếm khách hàng mục tiêu
Kỹ năng xử lý tình huống tốt có khả năng chăm sóc khách hàng
Chủ động nhanh nhẹn và có sự cởi mở trao đổi trong công việc
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH Lê Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lê Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
